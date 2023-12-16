قيادات الكهرباء لـ الأنباء الكويت فقدت رجلا من رجالاتها العظماء

الأمير الراحل أمضى عقوداً في خدمة الوطن وترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه





دارين العلي

أعرب قياديو وزارة الكهرباء والماء عن حزنهم العميق لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وأكدوا أن سمو الأمير الراحل أمضى عقودا في خدمة البلاد، وقد ترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه.

وفي البداية، عزى وكيل وزارة الكهرباء والماء بالوكالة م.هيثم العلي أبناء الكويت والأمتين العربية والإسلامية وأسرة آل الصباح على المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا الله لأميرنا الفقيد الرحمة والمغفرة وان يتقبله في جنان الفردوس.

وقال إن الكويت فقدت رجلا من رجالاتها العظماء وقد كان فارسا من الفرسان أثناء فترة الغزو الغاشم وتولى عدة مناصب في البلاد وكان مثالا وشخصا عظيما.

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف م.سعد الرشيدي «نعزي أنفسنا وجميع أبناء الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد»، مؤكدا أن الكويت والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائدا حكيما مخلصا لوطنه وشعبه.

وأوضح الرشيدي أن سمو الأمير الراحل أمضى عقودا في خدمة البلاد، وقد ترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه، فكان الحاكم الذي عفا وتسامح وصفح، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه، نعى الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.علي شعبان سمو الأمير الراحل، معزيا أبناء الكويت والأسرة الحاكمة والأمة الإسلامية بوفاة سموه، مؤكدا أن الدولة فقدت أحد رجالها العظماء من ذوي الحكمة والرصانة.

ولفت إلى أن سمو الأمير الراحل أمضى حياته في خدمة البلاد والشعب، وكان متفانيا ومتسامحا سائلا الله أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.

ونعى الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م.فلاح المطيري ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وقال المطيري في تصريحه إن سموه ـ رحمه الله ـ كان يحتل مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين جميعا لما لسموه من خصال وصفات قلما تتوافر مجتمعة في شخص واحد ألا وهي التواضع والعفو والكرم وغيرها من الصفات الأخرى الحميدة، موضحا أن الكويت بفقدان سمو الأمير قد فقدت رجلا من أعز وأغلى الرجال الذين سطروا صفحات مضيئة في تاريخ الكويت بما قدمه من أعمال جليلة وأياد بيضاء ستظل محفورة في ذاكرة الكويتيين مدى الحياة.

وأضاف المطيري أن مسيرة سموه ستظل خالدة في عقل ووجدان الكويتيين كما ستظل عبرة وعظة ونموذجا وقدوة للأجيال القادمة تغرس فيهم الولاء والانتماء للوطن الغالي.

واختتم المطيري «نتوجه إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة آل صباح الكرام بخاص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».