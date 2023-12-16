Sunday, 17 December 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزراء الأمير الراحل مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات لخير الكويت وشعبها

12/16/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبر عدد من الوزراء، عن حزنهم الشديد وتأثرهم برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، حيث أشادوا بمسيرة سموه ورحلة العطاء الوطني التي امتدت طوال سنوات حياته، مشيرين إلى ما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى من عطاءات وطنية في جميع المناصب التي تبوأها سموه، والتي كان فيها مثالا وقدوة في العطاء والبذل لأجل الكويت وطنا ومواطنين، لافتين إلى حرص سموه، رحمه الله، خلال مسيرة عطائه على أهمية أن يعمل الجميع لأجل الكويت وأن يكون الإخلاص في العمل من أجل الكويت دائما.
في البداية، نعى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: «أنعي والدي وسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما أعزي والدي وسيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والشعب الكويتي بوفاة أميرنا ووالدنا الفقيد الكبير، رحمه الله رحمة واسعة. وحفظ الله الكويت وشعبها بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».
محبة الشعب
كذلك قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأنفسنا والشعب الكويتي بوفاة سمو أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، حاكمنا العادل العابد الزاهد المحب لشعبه ووطنه والذي كان حاميا لدستور بلده وديموقراطيته، فمصابنا جلل برحيل سموه، لكنها إرادة الله، وعزاؤنا الوحيد بقائد مسيرتنا الجديد الذي سيكمل مسيرة حكم البلاد وسط محبة الشعب لسموه فهو خير خلف لخير سلف. و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
من جهته، نعى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة ويتغمده بواسع رحمته. ودعا العيبان الله أن يجزي سمو الأمير الراحل خير الجزاء وان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة، ويدخله الجنة مع الشهداء والصديقين، مؤكدا أن الراحل وخلال مسيرته كان نعم القائد الناصح، حيث حمل على عاتقه مسؤولية تعزيز الألفة والتسامح والتسامي بين أبناء شعبه، كما انه وجه الحكومة نحو التعاون وتسريع عجلة التنمية والبناء. وأضاف انه إبان حكم سموه نشطت وتيرة التشريعات الإصلاحية المهمة، وتبلورت في عهده لبنة المشاريع الاقتصادية التي ستشهدها البلاد في القادم من الأيام، ليستكمل مسيرته أخوه وعضده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
واختتم العيبان بالدعاء بالرحمة الواسعة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وبالصبر والسلوان لآل الصباح الكرام كافة، وللشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل.
وزير الشؤون
كما نعى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، سيظل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، علامة فارقة في تاريخ الكويت وستبقى إسهاماته ودوره في تطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية عندما تحمل مسؤوليتها عام 1991 عنوانا للعمل والتفاني في خدمة الكويت وشعبها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وزير «الإعلام» و«الأوقاف»
قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، بقلوب مؤمنة تلقينا نبأ وفاة والدنا وأميرنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد أميرنا وقائدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
‏(إنا لله وإنا إليه راجعون).
وزير الكهرباء والماء و«الأشغال»
كذلك عزى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: (انا لله وإنا اليه راجعون) أتقدم باسمي وباسم جميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة والهيئات التابعة لهما بأحر التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى عموم آل الصباح والشعب الكويتي الكريم بأحر التعازي بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته، الذي كان حاضرا في جميع ادوار حياته متفانيا في بناء نهضة الكويت ورفاهية أهلها، وقد كنا في عملنا الوزاري نستمد من توصيات وتعليمات سموه، رحمة الله عليه، وتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرؤى لتنمية وتطوير الكويت وتلبية متطلبات وطموحات الشعب الكويتي الكريم.
و(انا لله وإنا اليه راجعون).
وزير البلدية والاتصالات
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا وأهل الكويت الكرام والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، ونعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، راجيا من الله تعالى ان يلهمه السداد والرشاد.
كما نتقدم بأحر التعازي إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى أسرة الصباح الكرام، وإلى ‏عموم أبناء الشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيج جنانه، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
مواقفه مشرفة
كذلك نعى وزير الصحة د.أحمد العوضي، سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.
وتقدم د.العوضي باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز المسؤولية الطبية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى عموم أسرة الصباح الكرام، والشعب الكويتي الوفي، والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا الفقيد الغالي، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وأضاف د.العوضي: ان مسيرة سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الحاكم العادل، كانت زاخرة بالإنجازات التي ستظل شاهدة على رؤيته السديدة، والتي وضعت البلاد في زمن قياسي في مكانها المناسب بين مصاف الدول المتقدمة. وأردف د.العوضي: ان سموه، الذي أحب شعبه ووطنه، إذ يغادر اليوم بجسده، فإن نهجه ومواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة ستظل نبراسا لنا في الإخلاص والتفاني وحب الوطن، داعيا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وزير التربية والتعليم
كذلك نعى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وكافة منتسبي الوزارة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجته في عليين، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN16122023000130011022ID1107609300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث