Sunday, 17 December 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فئات لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل لـ 70%.. اعرف التفاصيل

12/16/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع قائمة بالفئات من ركاب السكة الحديد ، التي تحصل على تخفيضات كبيرة وتذاكر مجانية، على أنواع مختلفة من القطارات، ومنهم العاملين بالقطاع العام، وطلبة المدارس، والأطفال من (4 -10) سنوات، أصحاب المعاشات، ومرضي الأورام السرطانية، وذوي الهمم ومكفوفى البصر.



وتمنح الهيئة للأطفال من سن (4) إلى 10 سنوات تخفيضاً قدره (50%) بالقطارات المكيفة والعادية.



وتقوم الهيئة بصرف اشتراكات بدعم من قيمة أجور السفر للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات والمعاهد من محل الإقامة لمحل الدراسة - 98 % بالدرجة العادية تحيا مصر، و97 % قطارات ذات التهوية، و90 % قطارات الثالثة المكيفة.



كما تقوم الهيئة بصرف اشتراكات للعاملين بالقطاع العام بتخفيض %70 من قيمة أجور السفر بقطارات ( تحيا مصر ) على جميع الخطوط بين محل الإقامة ومكان العمل.



ويتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق إن وجد بتخفيض 50% لكل منهم لجميع قطارات الركاب بالهيئة بما في ذلك قطارات النوم بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.



كما يحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50% بعد تقديم استمارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضح بها الدرجة المصرح بها للسفر مع بطاقة الرقم، ويطبق على من هم سبعين عام فاكثر يتم صرف تذكرة مجانية بالقطارات العادية (تحيا مصر بموجب بطاقة الرقم القومي.



وبالنسبة لمرضى السرطان، يتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة موضح به بيانات وصورة المريض بموجب خطاب من المستشفي ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح بها المرافق إن وجد، ويجدد الكارت مع كل بداية عام ميلادي، ومسموح بالحجز علي قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية برحلة ذهاب واخري عودة في نفس اليوم الواحد بدون أي نقدية.



وأكدت الهيئة بأن جميع التذاكر المخفضة بالقطارات المقرر لها حجز ويتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.












MENAFN16122023000132011024ID1107609292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث