الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس وسط انفجارات وقصف بالطائرات المسيرة

MENAFN - Youm7) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في مدينة "طولكرم" ومخيم "نور شمس"، الليلة، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار مُكثف في العديد من الأحياء، وتم قصف أحد المواقع بطائرة مسيرة، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، وفي الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدًا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة، في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.





كما اقتحمت قوات الاحتلال ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الإسكان في ضاحية اكتابا، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، وقامت بتكسير المركبات المتوقفة في المنطقة.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، في وقت متأخر من السبت، مدينة "طولكرم"، من الجهة الغربية، مرورًا بشارع المحاكم والسكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستعمرة "عناب" شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.



وفرضت قوات الاحتلال حصارا مُشددًا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة.



وأفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيم نور شمس والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.





