استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال لجنين

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد الشاب ليث أبو النمر، مُتأثرًا بإصابته بشظايا قذيفة أطلقتها طائرة مُسيرة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من "جنين"، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومُخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.
وكانت قوات الاحتلال شنت عدوانًا على مدينة "جنين" ومُخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة واعتقال المئات.
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