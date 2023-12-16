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الأوقاف الكويتية: اليوم صلاة الغائب على الأمير نواف في جميع المساجد

12/16/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Youm7) دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أئمة المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد دولة الكويت بعد صلاة الظهر مباشرة اليوم الأحد.

وأعربت الأوقاف الكويتية - في بيان لها - عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.








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