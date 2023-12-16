مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار يحمل قيمة أخلاقية

MENAFN - Youm7) قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة بأغلبية 153 دولة يحمل قيمة أخلاقية وإجماعية بعدد الدول التي أصدرته.



وأضاف السفير عبدالفتاح - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية من نيويورك، - إن "مصر بصفتها رئيسة المجموعة العربية وبصفتها عضو فاعل في اللجنة الوزارية كانت قد بدأت في التشاور على مشروع قرار جديد تم تقديمه إلى مجلس الأمن وصدر باللون الأزرق ليل الجمعة ومن المنتظر التصويت عليه في مجلس الأمن ظهر الاثنين القادم".



وأوضح أن هذا القرار يطالب بهدنة إنسانية طويلة ولعدة أيام في كافة مناطق غزة تسمح بالدفع السريع وغير العائق لدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ وإخلاء المصابين والحالات الحرجة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن.



وأضاف أن القرار يؤكد أن قطاع غزة أرض محتلة ولابد أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يؤكد - القرار- على مبادئ المساعدة الإنسانية والالتزام بحماية هذه المساعدات والعالملين على تقديمها.



ولفت إلى أننا " نستمر في جهودنا من خلال زيادة عدد الدولة المعترفة بالدولة الفلسطينية، والسعي لضم فلسطين لكي تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة وليس عضوا مراقبا وهي محاور رئيسية للعمل العربي".



