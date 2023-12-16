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العاهل البحرينى يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى سبل تأمين سلامة السكان المدنيين

12/16/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Youm7) بحث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين، والسبل الكفيلة للدفع قدماً بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.



وأكد العاهل البحريني وفقًا لوكالة أنباء البحرين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه، كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على ضرورة أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل.












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