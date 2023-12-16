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وزارة التعليم تعقد ورشة عمل لفهم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية فى التعلم

12/16/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد على مدار يومين ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وكان أكد الدكتور رضا حجازي، أكد أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إعداد أجيال قادرة على النجاح فى المستقبل، مشيرا إلى أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في تطوير المنظومة التعليمية أحد أهم الآليات التي تركز عليها الوزارة بالتوازي مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة.



وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف لأن يصبح لدى المتعلم شغف للتعلم وحب الاستطلاع وتحمل المسئولية، والقدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الذات، وليس القفز على النتائج، مؤكدا أن النجاح يؤدى إلى التميز الذي يساهم بدوره في تنمية المهارات والجدارات وريادة الأعمال.














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