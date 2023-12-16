4 محظورات فى تشغيل الأطفال حددها القانون.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من المحظورات الخاصة بحماية الأطفال من تشغيلهم مبكرا، أو تعرضهم لأى تجاوزات أثناء عملهم عند بلوغهم السن المسموح به.

ويستعرض هذا التقرير، أهم محظورات عمالة الأطفال، وما ورد بالمواد من 98 إلى 102 من قانون العمل، بشأن الأمر نفسه:

أشار قانون العمل، إلى أنه يعتبر طفلا كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز من إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

كما حظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وأشار إلى أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساء والسابعة صباحا.