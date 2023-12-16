الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء عزم إسرائيل تمويل بناء مستوطنات جديدة

MENAFN - Youm7) أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء إعلان إسرائيل عزمها تخصيص المزيد من التمويل الإضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة بموجب قرار وافق عليه الكنيست في الميزانية المعدلة لعام 2023.

وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الإلكتروني - لسياسة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك ما يجري داخل القدس الشرقية وما حولها.



وذكر البيان أن الموافقة على هذه الميزانية الإضافية تأتي في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، فمنذ هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تزايد عنف المستوطنين بشكل كبير حيث أُجبر حوالي 1000 فلسطيني على ترك منازلهم.



وأضاف البيان أن توسيع المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوض الأمن في الضفة الغربية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن المستوطنات التي تبنيها إسرائيل تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.



