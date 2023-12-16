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غرق 61 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

12/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، بغرق 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بعد انقلاب زورقهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحت المنظمة في بيان على منصة " إكس" أن الزورق الذي تعرض لحادث راح ضحيته 61 شخصا، كان يقل إجمالي 86 مهاجرا، وكان قادما من مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط لا يزال يشكل أحد أخطر مسارات الهجرة.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أفادت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد مرور 3 أسابيع على هبوب عاصفة "دانيال" المدمرة في ليبيا، نزح ‏ما يقدر بنحو 42045 شخصا بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر ‏عادت إلى ديارها.‏








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