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الدفاع الروسية: دوريات لقاذفتين استراتيجيتين فوق مياه بحر البلطيق

12/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القيام بدوريات فوق المياه المحايدة ببحر البلطيق، عن طريق قاذفتين استراتيجيتين بعيدتي المدى من طراز "Tu-22M3" (توبوليف تي يو-22 إم).



وذكرت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أن القاذفتين قامتا بطلعة مقررة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، لافتة إلى أن طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي سو-30" رافقت القاذفتين اللتين استغرق تحليقهما حوالي 5 ساعات.



من جانبه، أكد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إصابة شخصين اثنين وإلحاق أضرار بالغة بإحدى المباني السكنية؛ إثر إطلاق القوات الأوكرانية قذائف باتجاه قرية في المنطقة.



وقال ستاروفويت، "اليوم، تعرضت قرية أوليشنيا في منطقة سودجا للقصف من جانب أوكرانيا؛ ونتيجة لاستهدافها مبنى سكني، أصيب اثنان من السكان المحليين - رجل وامرأة - بجروح ونُقلا إلى المستشفى على الفور في منطقة سودجا المركزية حيث تلقوا الإسعافات الأولية".



يُشار إلى أن الطواقم الجوية الروسية بعيدة المدى تقوم برحلات منتظمة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ بالإضافة إلى البحر الأسود وبحر البلطيق. وتطل عدة دول في شرق أوروبا على مياه بحر البلطيق من بينها استونيا ولاتفيا وليتوانيا وهي دول كانت في السابق ضمن الاتحاد السوفيتي.












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