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قلق وسط الحزب الليبرالي الكندي مع تراجع كبير في شعبيته أمام المحافظين

12/16/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7)
سادت حالة من القلق في أجواء الحزب الليبرالي الكندي؛ في أعقاب نتائج استطلاع رأي نشره معهد (أنجوس ريد) غير الحزبي وغير الربحي، وأظهرت تقدم حزب المحافظين بفارق 17 نقطة على حزب الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جستن ترودو.



ويتطلع رئيس الوزراء الكندي إلى عام جديد بعد أن شهد عام 2023 انخفاضًا كبيرا في شعبيته، حيث تشير جميع استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه إذا أجريت الانتخابات الفيدرالية الآن، فإن المحافظين المعارضين سيطيحون بسهولة بالحزب الليبرالي الحاكم من السلطة.



كما توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة نانوس للأبحاث، أن المحافظين يقتربون من منطقة الأغلبية.



ومن المتوقع إجراء الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر 2025، مما يمنح ترودو الوقت الكافي لمحاولة العودة، غير أن عالم السياسة أندرو ماكدوجال من جامعة تورنتو، كان له رأي آخر، حيث أشار إلى أن زعيم المحافظين اليميني بيير بويليفر كان يستفيد من "إرهاق ترودو".



وأشار إلى أن الحكومات في كندا، تاريخياً، لا تدوم أكثر من فترتين أو ثلاث فترات، وتولى ترودو منصبه في عام 2015، وقد واجه بالفعل ثلاثة انتخابات.. وقال إن الاتجاه يشير إلى أن الكنديين "سئموا من الحكومة بالذات وهم يبحثون عن التغيير".



والأمر الإيجابي بالنسبة لترودو هو الوقت المتبقي لمحاولة استعادة الناخبين، وما يقلق رئيس الوزراء الكندي هو أنه يخسر أولئك الذين صوتوا لحزبه في عام 2021، خاصة وأنه وفقا لاستطلاع مؤسسة "إيه أر أي"، فإن 58 في المائة فقط من الناخبين الليبراليين من عام 2021 سيدعمون الحزب في عام 2025.



كما تضمن استطلاع نانوس المزيد من الإشارات التي تثير قلق ترودو.. حيث انخفض معدل تأييده بمقدار 10 نقاط عندما يتعلق الأمر بالشخص المفضل لمنصب رئيس الوزراء منذ عام 2021، كما انخفض دعمه إلى 21 في المائة فقط، مقابل 33 في المائة لزعيم حزب المحافظين بيير بولييفر.












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