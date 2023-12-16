وزيرة الخارجية الكندية ترحب بفتح معبر كرم أبو سالم

MENAFN - Youm7) رحبت الحكومة الكندية، بقرار نظيرتها الإسرائيلية، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي؛ لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عبر منصة (إكس): " ترحب كندا بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي، ولا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون، وسنواصل الدعوة إلى توفير المزيد من المساعدات للوصول إلى غزة".



وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الجمعة أنها سمحت "مؤقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال "وافق مجلس الوزراء على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح."



