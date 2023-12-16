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هليوليدو يواجه سبورتنج ضمن مؤجلات دورى الطائرة

12/16/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى هليوليدو،
اليوم الأحد، نظيره سبورتنج فى المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدور الثانى والتى أقيمت أمس السبت.

ويشهد دورى هذا الموسم منافسة شرسة على صعيد المجموعات الأربعة، حيث يتواجد فريقا هليوليدو وسبورتنج ضمن المجموعة الرابعة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 21 ديسمبر الجارى موعدا لإقامة مباراة الزمالك مع ألعاب دمنهور المؤجلة من الجولة السادسة بالدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2023 /2024
على صعيد المجموعة الأولى .

تم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:


المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.
ويسعى فريق الأهلى إلى استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو، فى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.








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