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بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا اليوم لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

12/16/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك
إلى أنجولا،
مساء اليوم، الأحد،
لخوض مواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء، وتتوجه البعثة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق الراحة الكاملة للاعبين قبل مواجهة الفريق الأنجولى.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا، و أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق أمام ساجرادا ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونة كل من الحاجي ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرت ضيوف حكم رابع، واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقباً للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقباً للحكام.





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