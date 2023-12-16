بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا اليوم لمواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك
إلى أنجولا،
مساء اليوم، الأحد،
لخوض مواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء، وتتوجه البعثة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة القلعة البيضاء لتحقيق الراحة الكاملة للاعبين قبل مواجهة الفريق الأنجولى.
ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا، و أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق أمام ساجرادا ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونة كل من الحاجي ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرت ضيوف حكم رابع، واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقباً للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقباً للحكام.
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