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الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلى اليوم بالسعودية

12/16/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهل أمام فلومينينسى البرازيلى اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الفريقين غدا الاثنين في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي فى المملكة العربية السعودية، وخالد بيبو مدير الكرة، والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي فلومينسيى البرازيلي.

وضرب النادي الأهلي موعدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي ، وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بن زيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب الشياطين الحمر.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.








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