مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدورى المصرى الممتاز

(MENAFN
- Youm7) تنطلق منافسات الجولة العاشرة لمسابقة
الدوري المصري
فى الخامس والعشرين من ديسمبر الجارى،
والتى يغيب عنها الأهلى لارتباطه بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، والزمالك ومودرن فيوتشر بسبب ارتباطهما بمباريات الكونفدرالية، وكذلك يغيب فريق سيراميكا والمصري البورسعيدى لارتباطهما بمباريات كأس السوبر المحلى، وكذلك بيراميدز لارتباطه بمباريات دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري
الاثنين
الجونة & إنبى..4 عصراً
بلدية المحلة & البنك الأهلى..7 مساءً
الثلاثاء
الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساءً
الأربعاء
زد إف سى & الداخلية..4 عصراً
سموحة & طلائع الجيش ..7 مساءً
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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