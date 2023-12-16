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مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدورى المصرى الممتاز

12/16/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق منافسات الجولة العاشرة لمسابقة
الدوري المصري
فى الخامس والعشرين من ديسمبر الجارى،
والتى يغيب عنها الأهلى لارتباطه بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، والزمالك ومودرن فيوتشر بسبب ارتباطهما بمباريات الكونفدرالية، وكذلك يغيب فريق سيراميكا والمصري البورسعيدى لارتباطهما بمباريات كأس السوبر المحلى، وكذلك بيراميدز لارتباطه بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري

الاثنين

الجونة & إنبى..4 عصراً

بلدية المحلة & البنك الأهلى..7 مساءً

الثلاثاء

الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساءً

الأربعاء

زد إف سى & الداخلية..4 عصراً

سموحة & طلائع الجيش ..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.






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