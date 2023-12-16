Sunday, 17 December 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى بفرمان كولر

12/16/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى،

واستقر كولر على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط للتشكيل الأساسى بعدما شارك بديلا في مباراة اتحاد جدة السعودى، كما يرغب كولر فى إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق على حساب محمد هانى الذى شارك أساسياً فى لقاء اتحاد جدة السعودى.

ويغيب عن الأهلى في مباراة فلومينيسى الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.








MENAFN16122023000132011024ID1107609274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث