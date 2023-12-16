تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى بفرمان كولر

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى،

واستقر كولر على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط للتشكيل الأساسى بعدما شارك بديلا في مباراة اتحاد جدة السعودى، كما يرغب كولر فى إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق على حساب محمد هانى الذى شارك أساسياً فى لقاء اتحاد جدة السعودى.

ويغيب عن الأهلى في مباراة فلومينيسى الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.



