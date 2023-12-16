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ملك البحرين يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على سمو أمير البلاد الراحل في جميع مساجد المملكة

12/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 12 (كونا) -- وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة الظهر من يوم غد الأحد في جميع مساجد المملكة.
وذكر الديوان الملكي البحريني في بيان له "بناء على توجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقام صلاة الغائب على الفقيد المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غدا بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين".
ودعا أن يتغمد الله الفقيد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.
كان الديوان الأمير قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي مدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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