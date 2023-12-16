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المجلس البلدي: مسيرة الأمير الراحل اتسمت بالعفو والتسامح والإنجازات وتصحيح المسار

12/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت بعد مسيرة عطرة حافلة بالإنجازات والعطاء.
وأضاف المحري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المسيرة الزاخرة تميزت أيضا بتصحيح المسار داعيا إلى الله تعالى أن يمن على الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهل الكويت جميعا الصبر والسلوان.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لـ(كونا) إن أهل الكويت فجعوا بخبر أليم اعتصر قلوب الصغار والكبار الرجال والنساء بفقد أمير العفو والتسامح المغفور له باذن الله تعالى والدنا وراعي مسيرتنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وأضاف المطيري أن مسيرة الأمير الراحل الحافلة بالإنجازات وتصحيح المسار ومحاربة الفساد اتسمت أيضا بالعفو والتسامح إذ بدأ عهده رحمه الله بعفو وختمه بعفو.
وتابع "نبايع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على السمع والطاعة ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة وأن يسبغ على فقيد الكويت الأمير الراحل واسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته". (النهاية)

ط م س / ت م




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