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وزير الشؤون: الأمير الراحل سيظل علامة فارقة في تاريخ الكويت

12/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد الذايدي
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح إن المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله سيظل علامة فارقة في تاريخ الكويت.
وأضاف الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن إسهامات الأمير الراحل ودوره في تطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية عندما تحمل مسؤوليتها عام 1991 ستظل عنوانا للعمل والتفاني في خدمة الكويت وشعبها.
وتقدم بخالص العزاء والمواساة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه داعيا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (النهاية)

م ذ / ت م




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