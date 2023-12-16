وزير الشؤون: الأمير الراحل سيظل علامة فارقة في تاريخ الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد الذايدي
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح إن المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله سيظل علامة فارقة في تاريخ الكويت.
وأضاف الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن إسهامات الأمير الراحل ودوره في تطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية عندما تحمل مسؤوليتها عام 1991 ستظل عنوانا للعمل والتفاني في خدمة الكويت وشعبها.
وتقدم بخالص العزاء والمواساة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه داعيا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (النهاية)
م ذ / ت م
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