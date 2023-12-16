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وزارة الأوقاف تدعو لأداء صلاة الغائب غدا على الأمير الراحل في كل مساجد الكويت

12/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد دولة الكويت بعد صلاة الظهر مباشرة غدا الأحد.
وأعربت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى. (النهاية)

ع ظ / ت م




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