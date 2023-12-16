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لبنان.. (المقاومة) تستهدف جنودا للاحتلال والأخير يقصف مناطق جنوبي البلاد

12/16/2023 11:22:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 12 (كونا) -- استهدف عناصر (المقاومة) اليوم السبت عددا من تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيما تعرضت مناطق بجنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها في بيانات متفرقة استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة (حرج راميم) وقوة مدعومة بآليات عسكرية للاحتلال في موقع (المطلة) وقوة مشاة في محيط موقع (بركة ريشا) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها "إصابات مباشرة".
وأضافت (المقاومة) أن عناصرها شنوا "هجوما جويا بطائرة مسيرة" على موقع لجنود الاحتلال خارج ثكنة (راميم) ما أدى إلى "سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده".
كما أشارت إلى أن عناصر (المقاومة) "رصدوا مجموعة من جنود الاحتلال تدخل إلى منزلين في مستعمرة (المنارة) فقاموا باستهداف المنزلين بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية محيط بلدتي (طيرحرفا والضهيرة) وأطراف بلدتي (مركبا وبني حيان).
وطاول القصف المدفعي بلدة (حولا) وقد سقطت القذائف بالقرب من المنازل واستهدفت (وادي السلوقي) كما بلغ القصف المدفعي أطراف (ميس الجبل) وأطراف (الناقورة).
وأشارت الوكالة الوطنية إلى انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه جيش الاحتلال في أجواء بلدة (الضهيرة) الحدودية.
وذكرت أن الطيران الحربي للاحتلال أغار على واد قرب بلدة (رامية) وعلى (جبل بلاط).
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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