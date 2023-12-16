لبنان.. (المقاومة) تستهدف جنودا للاحتلال والأخير يقصف مناطق جنوبي البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 12 (كونا) -- استهدف عناصر (المقاومة) اليوم السبت عددا من تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيما تعرضت مناطق بجنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها في بيانات متفرقة استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة (حرج راميم) وقوة مدعومة بآليات عسكرية للاحتلال في موقع (المطلة) وقوة مشاة في محيط موقع (بركة ريشا) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها "إصابات مباشرة".
وأضافت (المقاومة) أن عناصرها شنوا "هجوما جويا بطائرة مسيرة" على موقع لجنود الاحتلال خارج ثكنة (راميم) ما أدى إلى "سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده".
كما أشارت إلى أن عناصر (المقاومة) "رصدوا مجموعة من جنود الاحتلال تدخل إلى منزلين في مستعمرة (المنارة) فقاموا باستهداف المنزلين بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية محيط بلدتي (طيرحرفا والضهيرة) وأطراف بلدتي (مركبا وبني حيان).
وطاول القصف المدفعي بلدة (حولا) وقد سقطت القذائف بالقرب من المنازل واستهدفت (وادي السلوقي) كما بلغ القصف المدفعي أطراف (ميس الجبل) وأطراف (الناقورة).
وأشارت الوكالة الوطنية إلى انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه جيش الاحتلال في أجواء بلدة (الضهيرة) الحدودية.
وذكرت أن الطيران الحربي للاحتلال أغار على واد قرب بلدة (رامية) وعلى (جبل بلاط).
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
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