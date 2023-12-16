Sunday, 17 December 2023 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 12 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت عن بالغ حزنه وخالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت في وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إن "أمير الكويت الراحل كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده".
وأضاف "نيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي أتقدم بخالص التعازي للكويت وشعبها وأسرة آل صباح".
وتابع بايدن "اليوم ننعى وفاة سموه ونكرم حياته والرؤية التي شاركناها معا من أجل مزيد من السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط" مؤكدا عزمه مواصلة تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي الولايات المتحدة والكويت وشعبيهما.
كان الديوان الأميري قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN16122023000071011013ID1107609267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث