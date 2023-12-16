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وزير الخارجية الامريكي: أمير الكويت الراحل كان قائدا عظيما وصديقا لجميع الامم

12/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم السبت ان المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح "كان قائدا عظيما يحظى باحترام الجميع وصديقا لجميع الامم" معربا عن خالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت حكومة وشعبا.
وقال بلينكن في تصريح صحفي "بالنيابة عن الولايات المتحدة أتقدم بخالص التعازي لأسرة ال الصباح ولجميع الكويتيين بوفاة امير الكويت وقد أتيحت لي الفرصة للتعرف على سموه شخصيا وأقدر تفانيه في تحقيق رفاهية الشعب الكويتي والطرق العديدة التي عزز بها الشراكة الكويتية الأمريكية".
وأضاف "لقد ساعدت مثابرة سموه وتصميمه على تحويل الكويت إلى الدولة المزدهرة والحديثة التي هي عليها اليوم وساهمت خدمته العامة طوال مسيرته في إحداث تغيير دائم وإيجابي في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها".
وتابع "لقد كان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد قائدا يحظى باحترام عميق وصديقا لجميع الأمم ونحن نكرم إرثه ونظل ملتزمين بشراكتنا القوية وصداقتنا مع دولة الكويت".
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعرب في بيان عن بالغ الحزن والمواساة لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وقال بايدن ان امير الكويت الراحل "كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده" مقدما التعازي لأسرة آل الصباح والشعب الكويتي. (النهاية)

أ م م / ر ج



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