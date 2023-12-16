وزير الخارجية الامريكي: أمير الكويت الراحل كان قائدا عظيما وصديقا لجميع الامم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم السبت ان المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح "كان قائدا عظيما يحظى باحترام الجميع وصديقا لجميع الامم" معربا عن خالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت حكومة وشعبا.
وقال بلينكن في تصريح صحفي "بالنيابة عن الولايات المتحدة أتقدم بخالص التعازي لأسرة ال الصباح ولجميع الكويتيين بوفاة امير الكويت وقد أتيحت لي الفرصة للتعرف على سموه شخصيا وأقدر تفانيه في تحقيق رفاهية الشعب الكويتي والطرق العديدة التي عزز بها الشراكة الكويتية الأمريكية".
وأضاف "لقد ساعدت مثابرة سموه وتصميمه على تحويل الكويت إلى الدولة المزدهرة والحديثة التي هي عليها اليوم وساهمت خدمته العامة طوال مسيرته في إحداث تغيير دائم وإيجابي في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها".
وتابع "لقد كان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد قائدا يحظى باحترام عميق وصديقا لجميع الأمم ونحن نكرم إرثه ونظل ملتزمين بشراكتنا القوية وصداقتنا مع دولة الكويت".
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد أعرب في بيان عن بالغ الحزن والمواساة لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وقال بايدن ان امير الكويت الراحل "كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده" مقدما التعازي لأسرة آل الصباح والشعب الكويتي. (النهاية)
أ م م / ر ج
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