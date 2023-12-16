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المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: أمير الكويت الراحل كان قائدا حكيما ورجل دولة مخضرما

12/16/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة مساء اليوم السبت إن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله كان قائدا حكيما ورجل دولة مخضرما خدم وطنه وأمته بكل إخلاص وتفان.
وأضاف الشريكة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفقيد من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في الكويت خدم وطنه وشعبه بكل اقتدار حيث ركز على تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن سموه رحمه الله حرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والدفاع عن مصالح الكويت ودول المنطقة مشيرا إلى أن فترة حكم الفقيد اتسمت بالاستقرار ومحاربة الفساد والحزم.
ولفت الشريكة إلى أن التعليم حظي باهتمام سموه رحمه الله من خلال دعمه لمنظومة التعليم بشكل ملحوظ وهو ما يعكس إيمان الراحل بأهمية صناعة الإنسان وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كان الديوان الأميري قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري ال16 من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية) ف ر / م م ج

MENAFN16122023000071011013ID1107609265

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