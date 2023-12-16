المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: أمير الكويت الراحل كان قائدا حكيما ورجل دولة مخضرما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة مساء اليوم السبت إن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله كان قائدا حكيما ورجل دولة مخضرما خدم وطنه وأمته بكل إخلاص وتفان.
وأضاف الشريكة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفقيد من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في الكويت خدم وطنه وشعبه بكل اقتدار حيث ركز على تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن سموه رحمه الله حرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والدفاع عن مصالح الكويت ودول المنطقة مشيرا إلى أن فترة حكم الفقيد اتسمت بالاستقرار ومحاربة الفساد والحزم.
ولفت الشريكة إلى أن التعليم حظي باهتمام سموه رحمه الله من خلال دعمه لمنظومة التعليم بشكل ملحوظ وهو ما يعكس إيمان الراحل بأهمية صناعة الإنسان وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كان الديوان الأميري قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري ال16 من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية) ف ر / م م ج
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