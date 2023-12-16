موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
الكويت - مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.
الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح يعلن أن الحضور في مراسم دفن جثمان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيقتصر على أقرباء سموه فقط وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق يوم غد الأحد الساعة التاسعة صباحا.
الكويت - وزير شؤون مجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام. (النهاية) ر ج
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