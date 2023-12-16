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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/16/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الكويت - مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.

الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح يعلن أن الحضور في مراسم دفن جثمان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيقتصر على أقرباء سموه فقط وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق يوم غد الأحد الساعة التاسعة صباحا.

الكويت - وزير شؤون مجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام. (النهاية) ر ج

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