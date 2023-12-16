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سفينة حربية بريطانية تسقط مسيرة في البحر الأحمر

12/16/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 17 كانون الأول (بترا)- قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أسقطت طائرة مسيرة استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.
وكتب شابس على حسابه الرسمي على منصة (إكس)، "أطلق صاروخ من طراز سي فايبر، ودمر الهدف بنجاح".
وأضاف أن "السفينة البريطانية وصلت أخيرا إلى المنطقة لتعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن البحري"، لكن وزارة الدفاع البريطانية لم تذكر من يقف وراء الهجوم.
--(بترا)
رش/ ف ج
17/12/2023 06:42:23

MENAFN16122023000117011021ID1107609263

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