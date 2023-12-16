مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 كانون الأول (بترا) يجتمع مجلس الأمن بداية الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الإمارات بشأن الحرب على غزة.

ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار الأسبوع الماضي طالب بوقف الحرب أيضأ.

وزارت بعثة مجلس الأمن برئاسة الإمارات معبر رفح الأسبوع الماضي للوقوف على محنة سكان قطاع غزة المُحاصر.

--(بترا)

م د/ف ج

17/12/2023 06:39:38

