وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا يدعوان إلى وقف إطلاق نار مستدام

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 17 كانون الأول (بترا)- دعا وزيرا الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، والخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة.

وحذر الوزيران من أن عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد "يجب علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتمهيد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، ما يؤدي إلى سلام مستدام، وكلما جاء مبكرا، كلما كان ذلك أفضل، فالحاجة ملحة لذلك".

وأضافا "يجب أن يكون السلام دائما لأيام وسنوات وأجيال، لذلك، فإننا نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداما".

وقال الوزيران "نحن نعلم أن الكثيرين في المنطقة وخارجها يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، ونحن ندرك ما الذي يحفز هذه الدعوات الصادقة، إنه رد فعل مفهوم على مثل هذه المعاناة الشديدة، ونحن نشاطر الرأي القائل بأن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولهذا السبب دعمنا وقف إطلاق النار الإنساني الأخير".

وطالب الوزيران بتنفيذ حل الدولتين بمجرد انتهاء الحرب. وقالا "يتطلب حل الدولتين أن يشعر الجانبان بالأمان ويعيشان جنبًا إلى جنب".

وأشارا إلى أن "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسعون إلى تخريب أي جهود من هذا القبيل، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم بعنف"، وأكدا أنهما "يدينان بشدة هذه الأعمال البغيضة".

واختتم الوزيران مقالهما بالقول "نريد أن ينتهي القتال ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا، ونريد وضع حد للقتل ليس اليوم فقط، بل في المستقبل، نريد السلام للأطفال اليوم وفي المستقبل، إن الوفيات المأساوية للكثيرين تجبرنا على التحرك اليوم، مع التركيز على كيفية تحقيق هذا الهدف في المستقبل".

--(بترا)

رش/ ف ج

17/12/2023 06:37:24

