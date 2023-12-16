الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 525 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأحد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 525 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 44 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
-- (بترا)
م د/ف ج
17/12/2023 06:27:54
MENAFN16122023000117011021ID1107609260
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