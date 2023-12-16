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جيسيكا شاستين أثناء الترويج لفيلمها المقبل فى نيويورك

12/16/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) تحرص الممثلة جيسيكا شاستين على الترويج لأحدث مشاريعها السينمائية الممثلة في الفيلم الدرامي Memory في مدينة نيويورك مساء الجمعة الماضية، وذلك بالتقاط الصور مع الممثل بيتر سارسجارد.

وذلك بعدما أبهرت نجمة هوليود
جيسيكا شاستين
فى وقت سابق
متابعيها ومعجبيها من خلال إطلالة بيضاء بالكامل مؤخرًا، تميزت فيها بفستان من الدانتيل الأبيض، وذلك في مدينة نيويورك، بعد عرض مسرحيتها
A Doll's House.

وتعتبر شاستين من أبرز نجمات هوليود التى تركز أيضًا على المسرح من وقت لآخر ولا تكتفى بنجاحاتها فى السينما العالمية التى حققت فيها نجاحات كبيرة.

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة
جيسيكا شاستين
فى وقت سابق حينما تميزت بأناقتها عند وصولها إلى
ABC Studios
لتظهر على برنامج
The View
فى مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضى، حيث بدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والتى تمتلك في رصيدها جائزة أوسكار مُذهلة كما وصفها تقرير الديلي ميل خلال إطلالة رسمية.

وكانت الإطلالة عبارة عن سترة طويلة باللون الأخضر الزمردى وبنطلون مناسب لإطلالتها الكاملة، بالإضافة لصبغ شعرها باللون الأحمر الطويل المميز.

من ناحية أخرى سبق ونشر موقع ديلي ميل عدة صور من فيلم
Mothers' Instinct ، الذى يقوم ببطولته كل من آن هاثاوى وجيسيكا شاستين، وذلك من خلال إطلالة يسيطر عليها الستينيات من القرن الماضى، إذ ارتدى كلاهما فساتين مميزة، خطفا بها الأنظار من جديد مثلما حصل في السابق مع نشر الصور الأولى من الفيلم الذى يعول عليه كثيرين من أجل تناول حقبة مميزة.







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