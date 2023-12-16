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ريان رينولدز فى مغامرة جديد ببرومو أحدث أفلامه IF

12/16/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض الممثل العالمي ريان رينولدز مغامرة جديدة من خلال أحدث أفلامه السينمائية IF مثلما ظهر خلال البرومو الرسمي للعمل مؤخرًا، والذى سيعرض خلال العام المقبل 2024 لينضم بذلك إلى أكثر من مشروع سينمائى قيد التحضير بالنسبة لنجم هوليود.

على جانب آخر رد الممثل العالمى ريان رينولدز على الأخبار المتعلقة بالمبلغ الذي خسره هو والمالك المشارك روب ماكلهيني منذ شراء نادي ريكسهام "
Wrexham" لكرة القدم، وتم توثيق عملية الاستحواذ على النادى في المسلسل
Welcome to Wrexham.

خلال الموسم الثانى من
Welcome to Wrexham، أخبر همفري كير، المدير التنفيذي لـ
Wrexham، الثنائى أنهم خسروا "الكثير" من المال منذ أن اشتروا النادي، كما أخبرهم شون هارفي، مستشار مجلس إدارة شركة
Wrexham، أنهم خسروا ما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني من استثمارهم الأصلي، وعند سماع الأخبار، قال رينولدز: "سوف أتقيأ".

سأل ماكلهيني متى يمكن للثنائي أن يتوقع استرداد أموالهما، فأجاب هارفي: "إن القيمة التي تأتي من الجاذبية العالمية التي تمكنا من خلقها سوف تعوض تلك التكاليف الإضافية، وأكبر شيء سيتغير في الترويج هو أن الناس يمكنهم رؤية القيمة من خلال
Welcome to Wrexham".







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