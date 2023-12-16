محمد العمروسى ينضم إلى مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

MENAFN - Youm7) انضم الفنان محمد العمروسىإلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو منتأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها



ولقد بدأ أمس السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين

وكانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد ا

لرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موس بدأ اليوم السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، والمقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلاً من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.



