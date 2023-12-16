الاحتفال بمئوية سيد درويش والأوبريت النادر الباروكة على مسرح الجمهورية.. اليوم

MENAFN - Youm7) بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان الأوبريت النادر "الباروكة" الذى لحنه فنان الشعب عام 1921 ويجسده كورال صوت العاصمة رؤية فنية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر والتوزيع الأوركسترالى وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد على مسرح الجمهورية.

أوبريت الباروكة عرض كوميدي يضم 3 فصول مترجمة عن عمل أدبى فرنسى وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لسيد درويش لإثراء المسرح المصرى وتدور قصته حول فتاة ريفية كلما حلت فى مكان جلبت لأهله السعد والرخاء .

يؤدى الشخصيات الغنائية الدكتور هانى عبد الناصر في دور الأمير لوران، ليديا لوتشانو في دور بتينا، عبد العزيز سليمان في دور بيبو، محمد تركى فى دور روكو، هاجر أحمد فى دور فياميتا، يوسف طارق فى دور فريتللى، يوسف الصافورى فى دور بارافانتيه، محمد مصطفى فى دور ماثيو.

الجدير بالذكر أن سيد درويش أحد أبرز علامات الموسيقى العربية، ولد عام 1892 بمحافظة

الإسكندرية، بدأ مشواره الفنى بالإنشاد مع أصدقائه لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908 وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية ، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بالحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغانى ومسرحيات وأوبريتات خالدة كما لحن النشيد الوطنى المصرى وتوفى عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.