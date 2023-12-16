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أبو الليف يستقبل عزاء شقيقه بمسجد الحامدية الشاذلية.. اليوم

12/16/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل اليوم الأحد الفنان أبو الليف عزاء شقيقه عادل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذى وافته المنية أمس.

وحرص على حضور جنازة الراحل شقيقه نادر أبو الليف، أيمن بهجت قمر، أشرف ذكي، أيمن عزب، محمد الصاوي، وعدد من أهالي الراحل.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلاً: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة
وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.








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