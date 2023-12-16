كيوت مش مكار.. تعرف على أغرب وأجمل أنواع الثعالب حول العالم

MENAFN - Youm7) دائمًا ما يكون المكر والدهاء هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا حين تذكر الثعالب، إلا أن هذه الفكرة قد تتغير قليلاً حين تتعرف على أجمل وأغرب أنواع الثعالب في العالم والتي رصدها موقع treehugger، والتي ستشعر أنها لطيفة وجذابة أكثر من كونها مكارة

1: الثعلب ذو أذني الخفافيش





حصل على اسمه من أذنيه الكبيرتين جدًا، اللتين يستخدمهما لتحديد موقع الحشرات والفرائس الأخرى، ويتكون نظامها الغذائي من النمل الأبيض، والخنافس، والجنادب، والعناكب، واللافقاريات الأخرى. لا تعمل هذه الحشرات كغذاء فحسب، بل توفر أيضًا قدرًا كبيرًا من كمية المياه التي يحتاجها حيوان الصحراء.

2: ثعلب الرمل التبتي





قد يكون لثعلب الرمل آذان عادية الحجم، لكن يبدو أن رأسه عريض بشكل غير عادي. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن خطمه ضيق بشكل خاص، ولديه قدر كبير من الفراء السميك الذي يحيط بوجهه، جسمه مضغوط وأرجله قصيرة إلى حد ما، مما يمنح الحيوان جمالية تشبه الرسوم المتحركة يتواجد هذا الثعلب على ارتفاعات عالية في هضبة التبت ونيبال وسيكيم وهضبة لاداخ، ويصل ارتفاعه أحيانًا إلى 17000 قدم.2 يصطاد البيكا وغيرها من الحيوانات. القوارض، والأرانب البرية الصوفية، وأحيانًا السحالي.

3: ثعلب كيب فوكس





يمكن العثور على هذا الثعلب في مناطق جنوب إفريقيا، بما في ذلك جنوب إفريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا ومنطقة صحراء كالاهاري، يتراوح موطنها المفضل من السهول العشبية المفتوحة إلى الأدغال شبه الصحراوية، و يبحث عن مأوى من الحرارة عن طريق الاستراحة في الجحور أثناء النهار ويصبح نشطًا خلال ساعات الليل الباردة، على الرغم من أنه يمكن رؤيته في الساعات الذهبية من الفجر والغسق أيضًا. مثل العديد من الكلاب، ثعالب الرأس تتزاوج مدى الحياة ويمكنها تربية ذرية في أي وقت من السنة.

4: الثعلب آكل السلطعون









الثعلب آكل السلطعون، والمعروف أيضًا باسم ثعلب الغابة وثعلب الخشب، موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية ويمكن أن يزدهر في السافانا، الغابات أو الغابات شبه الاستوائية أو الغابات النهرية. حصل هذا النوع على اسمه من اختياره للفريسة يستهلك نظامًا غذائيًا شاملاً يتكون من السرطانات (الموجودة في السهول الفيضية الموحلة خلال موسم الأمطار)، والقشريات، والحشرات، والقوارض، والطيور ومن الواضح أنه من السهل تناوله يتم ترويضه وأحيانًا الاحتفاظ به كحيوان أليف.

5: ثعلب فنك فوكس





الثعلب الفنك هو من سكان الصحراء ويمكنه العيش على القليل جدًا من الماء، وهو حيوان ليلي، يظل باردًا في عرينه أثناء حرارة النهار ويصطاد ليلاً تساعد أذنيه الكبيرتين بشكل واضح في تحديد موقع الفرائس، مثل الزواحف والبيض والحشرات، وتبديد الحرارة يمتلك الفنك القدرة على البقاء لفترات طويلة بدون ماء.

6: ثعلب كورساك فوكس





يمتلك ثعلب كورساك

فروًا رقيقًا للغاية في الشتاء، ولهذا السبب يتعرض سكانه للتهديد الدائم من قبل الصيادين،و يعيش في السهوب وشبه الصحراء في وسط وشمال شرق آسيا، ويمكن أن ينخفض ​​عدد سكانه في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 90 بالمائة - نتيجة للكوارث الطبيعية، والطقس السيئ مثل الشتاء البارد مع تساقط الثلوج بكثرة، والصيد غير المشروع، والتنمية، وما إلى ذلك. لكن هذا النوع يميل إلى التعافي بسرعة، ولهذا السبب لا يزال الثعلب كورساك يعتبر من الأنواع الأقل إثارة للقلق من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.

7: ثعلب فضي





الثعلب الفضي هو في الواقع متغير لوني للثعلب الأحمر تولد هذه الثعالب بكمية إضافية من الميلانين، مما يجعل فراءها أغمق، مع أطراف فضية متناثرة تعطيه وميضًا فريدًا يمكن أن تختلف من كونها سوداء بالكامل مع ذيل أبيض مميز فقط إلى اللون الأزرق أو الرمادي الرمادي مهما كان اللون، فإن هذا اللون يحظى بتقدير تجارة الفراء.

تكتسب عيونهم توهجًا أصفر ذهبيًا عندما تنضج. إنها حيوانات منعزلة وشبه إقليمية، وعلى عكس أقارب الكلاب الآخرين مثل الكلاب والذئاب، لا يمكنها النباح أو العواء. وبدلاً من ذلك، فإنهم يصرخون.