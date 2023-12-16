كيوت مش مكار.. تعرف على أغرب وأجمل أنواع الثعالب حول العالم

(MENAFN
- Youm7) دائمًا ما يكون المكر والدهاء هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا حين تذكر الثعالب، إلا أن هذه الفكرة قد تتغير قليلاً حين تتعرف على أجمل وأغرب أنواع الثعالب في العالم والتي رصدها موقع treehugger، والتي ستشعر أنها لطيفة وجذابة أكثر من كونها مكارة
1: الثعلب ذو أذني الخفافيش
حصل على اسمه من أذنيه الكبيرتين جدًا، اللتين يستخدمهما لتحديد موقع الحشرات والفرائس الأخرى، ويتكون نظامها الغذائي من النمل الأبيض، والخنافس، والجنادب، والعناكب، واللافقاريات الأخرى. لا تعمل هذه الحشرات كغذاء فحسب، بل توفر أيضًا قدرًا كبيرًا من كمية المياه التي يحتاجها حيوان الصحراء.
2: ثعلب الرمل التبتي
قد يكون لثعلب الرمل آذان عادية الحجم، لكن يبدو أن رأسه عريض بشكل غير عادي. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن خطمه ضيق بشكل خاص، ولديه قدر كبير من الفراء السميك الذي يحيط بوجهه، جسمه مضغوط وأرجله قصيرة إلى حد ما، مما يمنح الحيوان جمالية تشبه الرسوم المتحركة يتواجد هذا الثعلب على ارتفاعات عالية في هضبة التبت ونيبال وسيكيم وهضبة لاداخ، ويصل ارتفاعه أحيانًا إلى 17000 قدم.2 يصطاد البيكا وغيرها من الحيوانات. القوارض، والأرانب البرية الصوفية، وأحيانًا السحالي.
3: ثعلب كيب فوكس
يمكن العثور على هذا الثعلب في مناطق جنوب إفريقيا، بما في ذلك جنوب إفريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا ومنطقة صحراء كالاهاري، يتراوح موطنها المفضل من السهول العشبية المفتوحة إلى الأدغال شبه الصحراوية، و يبحث عن مأوى من الحرارة عن طريق الاستراحة في الجحور أثناء النهار ويصبح نشطًا خلال ساعات الليل الباردة، على الرغم من أنه يمكن رؤيته في الساعات الذهبية من الفجر والغسق أيضًا. مثل العديد من الكلاب، ثعالب الرأس تتزاوج مدى الحياة ويمكنها تربية ذرية في أي وقت من السنة.
4: الثعلب آكل السلطعون
الثعلب آكل السلطعون، والمعروف أيضًا باسم ثعلب الغابة وثعلب الخشب، موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية ويمكن أن يزدهر في السافانا، الغابات أو الغابات شبه الاستوائية أو الغابات النهرية. حصل هذا النوع على اسمه من اختياره للفريسة يستهلك نظامًا غذائيًا شاملاً يتكون من السرطانات (الموجودة في السهول الفيضية الموحلة خلال موسم الأمطار)، والقشريات، والحشرات، والقوارض، والطيور ومن الواضح أنه من السهل تناوله يتم ترويضه وأحيانًا الاحتفاظ به كحيوان أليف.
5: ثعلب فنك فوكس
الثعلب الفنك هو من سكان الصحراء ويمكنه العيش على القليل جدًا من الماء، وهو حيوان ليلي، يظل باردًا في عرينه أثناء حرارة النهار ويصطاد ليلاً تساعد أذنيه الكبيرتين بشكل واضح في تحديد موقع الفرائس، مثل الزواحف والبيض والحشرات، وتبديد الحرارة يمتلك الفنك القدرة على البقاء لفترات طويلة بدون ماء.
6: ثعلب كورساك فوكس
يمتلك ثعلب كورساك
فروًا رقيقًا للغاية في الشتاء، ولهذا السبب يتعرض سكانه للتهديد الدائم من قبل الصيادين،و يعيش في السهوب وشبه الصحراء في وسط وشمال شرق آسيا، ويمكن أن ينخفض عدد سكانه في بعض الأحيان بنسبة تصل إلى 90 بالمائة - نتيجة للكوارث الطبيعية، والطقس السيئ مثل الشتاء البارد مع تساقط الثلوج بكثرة، والصيد غير المشروع، والتنمية، وما إلى ذلك. لكن هذا النوع يميل إلى التعافي بسرعة، ولهذا السبب لا يزال الثعلب كورساك يعتبر من الأنواع الأقل إثارة للقلق من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.
7: ثعلب فضي
الثعلب الفضي هو في الواقع متغير لوني للثعلب الأحمر تولد هذه الثعالب بكمية إضافية من الميلانين، مما يجعل فراءها أغمق، مع أطراف فضية متناثرة تعطيه وميضًا فريدًا يمكن أن تختلف من كونها سوداء بالكامل مع ذيل أبيض مميز فقط إلى اللون الأزرق أو الرمادي الرمادي مهما كان اللون، فإن هذا اللون يحظى بتقدير تجارة الفراء.
تكتسب عيونهم توهجًا أصفر ذهبيًا عندما تنضج. إنها حيوانات منعزلة وشبه إقليمية، وعلى عكس أقارب الكلاب الآخرين مثل الكلاب والذئاب، لا يمكنها النباح أو العواء. وبدلاً من ذلك، فإنهم يصرخون.
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