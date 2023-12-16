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وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج.. للتخلص من البقع العنيدة

12/16/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) تتسبب آثار المكياج على الوجه في العديد من الأضرار منها ظهور حب الشباب والخطوط وغيرها من المشاكل، لذلك يجب تنظيف الوجه من المكياج، وخاصة الآثار العنيدة، ولتحقيق ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج، وفقًا لما ذكره موقع "indiatoday".

وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة صودا الخبز لتنظيف الوجه من آثار المكياج

تعتبر هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة، وتعتمد على تحضير بعض العسل ووضعه على قطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة، ثم رش بعض صودا الخبز على العسل وفرك الوجه به للتخلص من أثار المكياج، ثم تنظيف الوجه بغسول ومن الأفضل شطف الوجه بالماء الفاتر وترك تأثير العسل ليصلح خلايا البشرة طوال الليل.


تنظيف الوجه وصفة زيت جوز الهند لتنظيف الوجه من آثار المكياج

يساعد زيت جوز الهند على إصلاح الجلد وترطيب الوجه ، وذلك من خلال فرك الوجه بالقليل من زيت جوز الهند ثم مسح الوجه بمناديل مبللة.


وصفات لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة عصير الخيار لتنظيف الوجه من آثار المكياج

تساعد هذه الوصفة على علاج حب الشباب، وإزالة المكياج للبشرة الدهنية، وذلك من خلال هرس الخيار حتى يصبح مثل المعجون، وإضافة بعض زيت الزيتون إلى المعجون ووضعه على الوجه ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .


وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة البخار لتنظيف الوجه من آثار المكياج

يساعد التبخير على إزالة المكياج وخاصة الأثار العنيدة، و تجديد البشرة وذلك من خلال ملء وعاء بماء ساخن مع بضع قطرات من زيت من الزيوت الطبيعية، ثم تغطية الوجه بمنشفة وترك البخار يصفي البشرة ويهدئها، مما يساعد على إزالة أثار المكياج العنيدة والحصول على بشرة مشرقة.







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