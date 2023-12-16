وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج.. للتخلص من البقع العنيدة

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- Youm7) تتسبب آثار المكياج على الوجه في العديد من الأضرار منها ظهور حب الشباب والخطوط وغيرها من المشاكل، لذلك يجب تنظيف الوجه من المكياج، وخاصة الآثار العنيدة، ولتحقيق ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج، وفقًا لما ذكره موقع "indiatoday".
وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة صودا الخبز لتنظيف الوجه من آثار المكياج
تعتبر هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة، وتعتمد على تحضير بعض العسل ووضعه على قطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة، ثم رش بعض صودا الخبز على العسل وفرك الوجه به للتخلص من أثار المكياج، ثم تنظيف الوجه بغسول ومن الأفضل شطف الوجه بالماء الفاتر وترك تأثير العسل ليصلح خلايا البشرة طوال الليل.
تنظيف الوجه وصفة زيت جوز الهند لتنظيف الوجه من آثار المكياج
يساعد زيت جوز الهند على إصلاح الجلد وترطيب الوجه ، وذلك من خلال فرك الوجه بالقليل من زيت جوز الهند ثم مسح الوجه بمناديل مبللة.
وصفات لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة عصير الخيار لتنظيف الوجه من آثار المكياج
تساعد هذه الوصفة على علاج حب الشباب، وإزالة المكياج للبشرة الدهنية، وذلك من خلال هرس الخيار حتى يصبح مثل المعجون، وإضافة بعض زيت الزيتون إلى المعجون ووضعه على الوجه ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .
وصفات طبيعية لتنظيف الوجه من آثار المكياج وصفة البخار لتنظيف الوجه من آثار المكياج
يساعد التبخير على إزالة المكياج وخاصة الأثار العنيدة، و تجديد البشرة وذلك من خلال ملء وعاء بماء ساخن مع بضع قطرات من زيت من الزيوت الطبيعية، ثم تغطية الوجه بمنشفة وترك البخار يصفي البشرة ويهدئها، مما يساعد على إزالة أثار المكياج العنيدة والحصول على بشرة مشرقة.
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