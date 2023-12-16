7 خطوات لاستخدام أداة تجعيد الرموش بطريقة صحيحة.. لنظرة ساحرة وحيوية

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- Youm7) تعتبر أداة تجعيد الرموش رائعة لإضفاء لمسة جمالية إضافية على عيونك، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن لأداة تجعيد الرموش أن تعزز جمال رموشك وتمنحك نظرة ساحرة ومفعمة بالحيوية، ومع ذلك، يحتاج استخدام هذه الأداة إلى بعض التقنيات الصحيحة والنصائح للحصول على النتائج المثلى، وفي هذا التقرير من موقع "InStyle" إليكِ بعض النصائح المهمة لاستخدام أداة تجعيد الرموش بطريقة صحيحة.
تأكدي من أن رموشك نظيفة وجافة
قبل استخدام أداة تجعيد الرموش، تأكدي من أن رموشك نظيفة وخالية من أي مستحضرات تجميلية سابقة، استخدمي مزيل المكياج لإزالة أي بقايا ماسكارا أو أي مستحضر آخر، كما يجب أن تكون الرموش جافة تمامًا قبل تجعيدها للحصول على نتائج أفضل.
استخدمي أداة تجعيد الرموش الصحيحة
تأكدي من استخدام أداة تجعيد الرموش ذات جودة عالية ونظيفة، يفضل استخدام أداة مصنوعة من المعدن، حيث تعطي نتائج أفضل وتدوم لفترة أطول.
احرصي على درجة حرارة الأداة
قبل استخدام أداة تجعيد الرموش، تأكدي من أنها ليست ساخنة جدًا، اختبري درجة حرارتها على ظهر يدك قبل تجعيد الرموش. الحرارة المناسبة ستكون دافئة وليست حارة، حتى لا تتعرضي لإصابة الرموش أو الجفن.
ابدئي من قاعدة الرموش
ضعي أداة تجعيد الرموش بقرب جذور الرموش واحكمي القبضة بلطف. ثم قومي بالضغط بلطف لمدة عدة ثوانٍ قبل التحرك نحو طول الرموش. هذا الضغط المستمر سيساعد على تحقيق تجعيد جميل ومنتظم.
لا تجعدي الرموش أكثر من مرة
قد يكون من المغري تجعيد الرموش مرارًا وتكرارًا في محاولة الحصول على تجعيد أكثر قوة وتحديدًا. ومع ذلك، يجب تجنب ذلك، لأنه قد يؤدي إلى كسر الرموش أو تلفها. قمي بتجعيد الرموش مرة واحدة فقط للحصول على نتيجة جميلة وطبيعية.
استخدمي ماسكارا بعد تجعيد الرموش
بعد تجعيد الرموش، يمكنك استخدام ماسكارا لإضفاء المزيد من التحديد والطول على الرموش. اختاري ماسكارا ذات صيغة مقاومة للماء للحصول على مظهر طويل الأمد ومنع تجعد الرموش مرة أخرى.
لا تنسي العناية اليومية بالرموش
قومي بترطيب الرموش يوميًا باستخدام زيت الخروع أو زيت اللوز الذي يعزز نمو الرموش ويحافظ على صحتها. كما يفضل تناول غذاء صحي يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للنمو الصحي للرموش.
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