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7 خطوات لاستخدام أداة تجعيد الرموش بطريقة صحيحة.. لنظرة ساحرة وحيوية

12/16/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر أداة تجعيد الرموش رائعة لإضفاء لمسة جمالية إضافية على عيونك، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن لأداة تجعيد الرموش أن تعزز جمال رموشك وتمنحك نظرة ساحرة ومفعمة بالحيوية، ومع ذلك، يحتاج استخدام هذه الأداة إلى بعض التقنيات الصحيحة والنصائح للحصول على النتائج المثلى، وفي هذا التقرير من موقع "InStyle" إليكِ بعض النصائح المهمة لاستخدام أداة تجعيد الرموش بطريقة صحيحة.


تأكدي من أن رموشك نظيفة وجافة
قبل استخدام أداة تجعيد الرموش، تأكدي من أن رموشك نظيفة وخالية من أي مستحضرات تجميلية سابقة، استخدمي مزيل المكياج لإزالة أي بقايا ماسكارا أو أي مستحضر آخر، كما يجب أن تكون الرموش جافة تمامًا قبل تجعيدها للحصول على نتائج أفضل.


استخدمي أداة تجعيد الرموش الصحيحة

تأكدي من استخدام أداة تجعيد الرموش ذات جودة عالية ونظيفة، يفضل استخدام أداة مصنوعة من المعدن، حيث تعطي نتائج أفضل وتدوم لفترة أطول.


احرصي على درجة حرارة الأداة

قبل استخدام أداة تجعيد الرموش، تأكدي من أنها ليست ساخنة جدًا، اختبري درجة حرارتها على ظهر يدك قبل تجعيد الرموش. الحرارة المناسبة ستكون دافئة وليست حارة، حتى لا تتعرضي لإصابة الرموش أو الجفن.


ابدئي من قاعدة الرموش
ضعي أداة تجعيد الرموش بقرب جذور الرموش واحكمي القبضة بلطف. ثم قومي بالضغط بلطف لمدة عدة ثوانٍ قبل التحرك نحو طول الرموش. هذا الضغط المستمر سيساعد على تحقيق تجعيد جميل ومنتظم.


لا تجعدي الرموش أكثر من مرة
قد يكون من المغري تجعيد الرموش مرارًا وتكرارًا في محاولة الحصول على تجعيد أكثر قوة وتحديدًا. ومع ذلك، يجب تجنب ذلك، لأنه قد يؤدي إلى كسر الرموش أو تلفها. قمي بتجعيد الرموش مرة واحدة فقط للحصول على نتيجة جميلة وطبيعية.


استخدمي ماسكارا بعد تجعيد الرموش
بعد تجعيد الرموش، يمكنك استخدام ماسكارا لإضفاء المزيد من التحديد والطول على الرموش. اختاري ماسكارا ذات صيغة مقاومة للماء للحصول على مظهر طويل الأمد ومنع تجعد الرموش مرة أخرى.


لا تنسي العناية اليومية بالرموش
قومي بترطيب الرموش يوميًا باستخدام زيت الخروع أو زيت اللوز الذي يعزز نمو الرموش ويحافظ على صحتها. كما يفضل تناول غذاء صحي يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للنمو الصحي للرموش.














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