اعرفى الطريقة الصحيحة لاستخدام الجلسرين للعناية بالبشرة

MENAFN - Youm7) الجلسرين واحد من أبرز مرطبات البشرة ويحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على ترطيب وتنعيم الجلد بالإضافة إلى قدرته الترطيبية، ويساهم الجلسرين في الحفاظ على حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، وتهدئة التهيج، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ،وحسب ما ذكره موقع "BoldSky"فإن هناك الكثير من الفوائد للجلسرين للبشرة:















1: يرطب البشرة

يعتبر الجلسرين مرطبًا قويًا، مما يعني أنه يحتفظ برطوبة البشرة الطبيعية، ويجذب رطوبة إضافية من البيئة، ويمنع فقدان الماء من الطبقات العميقة من الجلد، ويساعد ذلك في الحفاظ على البشرة رطبة وناعمة ونضرة ، لذلك يمكن استخدام الجلسرين كمرطب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الجافة جدًا.

2: يساعد على تقوية حاجز الجلد

حاجز الجلد أو الطبقة القرنية هي الطبقة الخارجية للجلد، وهي ضرورية للحماية من المهيجات الخارجية والملوثات وفقدان الرطوبة إنه حساس للغاية ويمكن أن يتضرر بسبب الإفراط في استخدام المواد الكيميائية والأحماض والمكياج والجفاف وحتى التنظيف في حالات معينة. تساعد قوة الجلسرين المرطبة على تقوية حاجز البشرة الطبيعي، كما أنه يطلق إشارات الخلايا التي تبدأ وظائف إصلاح الحاجز.







3: يعزز الشفاء

من المعروف أيضًا أن الجلسرين يتمتع بقدرات مهدئة للبشرة لأنه يوفر كميات كبيرة من الترطيب. يمكن أن يساعد أيضًا في عملية التئام الجروح وتقليل تهيج الجلد عن طريق إضافة تغذية فعالة وبناء حاجز صحي للبشرة لذلك، يمكنك استخدام الجلسرين لتهدئة وترطيب البشرة المتضررة أو المتهيجة، حيث سيساعدها على التعافي بسرعة أكبر.

4: ينعم ملمس البشرة

الاستخدام المنتظم للجلسرين يمكن أن يؤدي إلى ملمس أكثر نعومة للبشرة علاوة على ذلك، بما أن حاجز خلايا الجلد المغذي والمرطب لا يصاب بالعدوى بسهولة، فإن الجلسرين يمنع أيضًا الأمراض الجلدية المعدية ويشفي الآفات والندبات بسرعة،علاوة على ذلك، فإن استخدام الجلسرين يمنع أيضًا أي خشونة أو تقشر أو جفاف.







5: يحارب علامات الشيخوخة

قد تكون علامات شيخوخة الجلد مثل الترهل والتجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة بسبب الجفاف لذلك، يمكن للجلسرين تحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق الاحتفاظ بالمياه وزيادة مستويات الرطوبة في خلايا الجلد، وبالتالي ملء الجلد الجاف وتوفير مظهر أكثر شبابًا وإشراقًا .

6: يعالج البقع الداكنة

يمكن أن يساعد الجلسرين في تلاشي البقع الداكنة وفرط التصبغ، مما يساهم في توحيد لون البشرة عن طريق زيادة معدل دوران الخلايا وتحفيز إزالة الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة بشكل أسرع.

نصائح حول كيفية استخدام الجلسرين للبشرة - تخفيف الجلسرين

يمكن أن يكون الجلسرين النقي سميكًا ولزجًا جدًا، لذلك من الضروري تخفيفه بالماء أو سائل آخر مناسب. النسبة الشائعة هي جزء واحد من الجلسرين إلى ثلاثة أجزاء من الماء. ويمكنك تعديل هذه النسبة بناءً على تفضيلاتك واحتياجات بشرتك.

- إجراء اختبار الجلد

قبل وضع الجلسرين على وجهك، قومي بإجراء اختبار البقعة على منطقة صغيرة غير واضحة من بشرتك للتأكد من عدم وجود آثار جانبية رد فعل تحسسي تجاه الجلسرين.

- نظفي وجهك

ابدأي بوجه نظيف استخدمي منظفًا لطيفًا لإزالة الأوساخ والمكياج والشوائب. جففي وجهك بمنشفة نظيفة.

- تحضير خليط الجلسرين

اخلطي الجلسرين المخفف في وعاء نظيف. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الجلسرين إلى مرطبك أو مصلك المعتاد لمزيد من الترطيب.







