اعرفى الطريقة الصحيحة لاستخدام الجلسرين للعناية بالبشرة

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- Youm7) الجلسرين واحد من أبرز مرطبات البشرة ويحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على ترطيب وتنعيم الجلد بالإضافة إلى قدرته الترطيبية، ويساهم الجلسرين في الحفاظ على حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، وتهدئة التهيج، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ،
وحسب ما ذكره موقع "BoldSky"
فإن هناك الكثير من الفوائد للجلسرين للبشرة:
1: يرطب البشرة
يعتبر الجلسرين مرطبًا قويًا، مما يعني أنه يحتفظ برطوبة البشرة الطبيعية، ويجذب رطوبة إضافية من البيئة، ويمنع فقدان الماء من الطبقات العميقة من الجلد، ويساعد ذلك في الحفاظ على البشرة رطبة وناعمة ونضرة ، لذلك يمكن استخدام الجلسرين كمرطب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الجافة جدًا.
2: يساعد على تقوية حاجز الجلد
حاجز الجلد أو الطبقة القرنية هي الطبقة الخارجية للجلد، وهي ضرورية للحماية من المهيجات الخارجية والملوثات وفقدان الرطوبة إنه حساس للغاية ويمكن أن يتضرر بسبب الإفراط في استخدام المواد الكيميائية والأحماض والمكياج والجفاف وحتى التنظيف في حالات معينة. تساعد قوة الجلسرين المرطبة على تقوية حاجز البشرة الطبيعي، كما أنه يطلق إشارات الخلايا التي تبدأ وظائف إصلاح الحاجز.
3: يعزز الشفاء
من المعروف أيضًا أن الجلسرين يتمتع بقدرات مهدئة للبشرة لأنه يوفر كميات كبيرة من الترطيب. يمكن أن يساعد أيضًا في عملية التئام الجروح وتقليل تهيج الجلد عن طريق إضافة تغذية فعالة وبناء حاجز صحي للبشرة لذلك، يمكنك استخدام الجلسرين لتهدئة وترطيب البشرة المتضررة أو المتهيجة، حيث سيساعدها على التعافي بسرعة أكبر.
4: ينعم ملمس البشرة
الاستخدام المنتظم للجلسرين يمكن أن يؤدي إلى ملمس أكثر نعومة للبشرة علاوة على ذلك، بما أن حاجز خلايا الجلد المغذي والمرطب لا يصاب بالعدوى بسهولة، فإن الجلسرين يمنع أيضًا الأمراض الجلدية المعدية ويشفي الآفات والندبات بسرعة،علاوة على ذلك، فإن استخدام الجلسرين يمنع أيضًا أي خشونة أو تقشر أو جفاف.
5: يحارب علامات الشيخوخة
قد تكون علامات شيخوخة الجلد مثل الترهل والتجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة بسبب الجفاف لذلك، يمكن للجلسرين تحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق الاحتفاظ بالمياه وزيادة مستويات الرطوبة في خلايا الجلد، وبالتالي ملء الجلد الجاف وتوفير مظهر أكثر شبابًا وإشراقًا .
6: يعالج البقع الداكنة
يمكن أن يساعد الجلسرين في تلاشي البقع الداكنة وفرط التصبغ، مما يساهم في توحيد لون البشرة عن طريق زيادة معدل دوران الخلايا وتحفيز إزالة الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة بشكل أسرع.
نصائح حول كيفية استخدام الجلسرين للبشرة - تخفيف الجلسرين
يمكن أن يكون الجلسرين النقي سميكًا ولزجًا جدًا، لذلك من الضروري تخفيفه بالماء أو سائل آخر مناسب. النسبة الشائعة هي جزء واحد من الجلسرين إلى ثلاثة أجزاء من الماء. ويمكنك تعديل هذه النسبة بناءً على تفضيلاتك واحتياجات بشرتك.
- إجراء اختبار الجلد
قبل وضع الجلسرين على وجهك، قومي بإجراء اختبار البقعة على منطقة صغيرة غير واضحة من بشرتك للتأكد من عدم وجود آثار جانبية رد فعل تحسسي تجاه الجلسرين.
- نظفي وجهك
ابدأي بوجه نظيف استخدمي منظفًا لطيفًا لإزالة الأوساخ والمكياج والشوائب. جففي وجهك بمنشفة نظيفة.
- تحضير خليط الجلسرين
اخلطي الجلسرين المخفف في وعاء نظيف. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الجلسرين إلى مرطبك أو مصلك المعتاد لمزيد من الترطيب.
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