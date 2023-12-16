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تعرف على 39 موقعا أثريا يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات فقط للطلاب المصريين

12/16/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Youm7) بهدف نشر الوعي السياحي والأثري؛ تتيح وزارة السياحة والآثار زيارة الكثير من المواقع الأثرية للطلاب المصريين مجانًا أو بأسعار رمزية.



وينشر اليوم السابع قائمة تضم 39 من المواقع الأثرية التي يمكن للطلاب المصريين زيارتها بـ10 جنيهات فقط، وهي:



المتحف المصري بالتحرير.

متحف الفن الإسلامي.

المتحف القبطي.

متحف المركبات الملكية.

متحف ركن فاروق.

هرم منكاورع.

منطقة سقارة.

مقابر النبلاء، مقابر الدولة الحديثة بجبانة حور محبوالبوباسطيون.

كوم الدكة (المسرح الروماني).

كوم الشقافة.

جبانة الشاطبي الأثرية.

متحف السويس القومي.

متحف مطروح.

متحف كفر الشيخ.

متحف طنطا.

زاوية سلطان.

تونا الجبل.

تل العمارنة.

المقبرة الملكية بالعمارنة.

مقابر فريزر.

مقابر بني حسن.

معبد إسنا.

مقبرة رمسيس الخامس والسادس.

معبد هابو.

وادي الملكات.

مقبرة رعموزا.

معبد الرامسيوم.

مقبرة مننا ونخت.

مقابر ذراع أبو النجا البحري.

مقابر ذراع أبو النجا القبلي.

متحف الأقصر.

معبد أبو سمبل.

قبة الهوا.

جزيرة الفنتين.

المسلة الناقصة.

متحف النوبة.

قلعة صلاح الدين بطابا.

مقياس المنيل.

المسار السياحي بالدرب الأحمر.


















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