Sunday, 17 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع إلى مليوني و845 ألف دولار في 9 أشهر

12/16/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا ، تطور تراجع الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "موبايلات" خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023.



ورصدت بيانات الجهاز، أن إجمالي الواردات المصرية من الهواتف المحمولة سجلت نحو مليوني و845 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 341 مليونا و122 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بتراجع بلغت قيمته نحو 338 مليونا و277 ألف دولار.



وجاء تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة، في الوقت الذي شهدت فيه الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجع كبير خلال نفس الفترة من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو ملياري و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو مليار و234 مليون دولار.



وساهمت عدة سلع في تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلى جانب الهواتف المحمولة، أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليونا و118 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 380 مليون و192 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 369 مليونا و47 ألف دولار، يليها واردات مصر من السيارات والتي سجلت نحو مليار و351 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو مليار و565 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.












MENAFN16122023000132011024ID1107609248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث