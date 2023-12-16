أسعار الأسماك في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

تشهد أسعار

الأسماك

اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 استقرارا بعد تحرك طفيف وسجل سعر كيلو البلطى 63 و73 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 58 و62 جنيها والبلطى الاسوانى 20 إلى 60 جنيها وفيلية بطلى 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.





وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها والمكرونة السويسى من 60 إلى 110 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 180 إلى 300 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 210 جنيها والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.





وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 410 إلى 490 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيها وجمبرى 3 من 90 إلى 195 جنيها.



