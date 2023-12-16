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لو هتشغل التكييف على وضع ساخن اتبع هذه الخطوات ووفر فى فاتورة الكهرباء

12/16/2023 11:22:17 PM
(MENAFN- Youm7) يلجأ العديد من المواطنين إلى الاعتماد على تكييف الهواء خلال أشهر الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وذلك من خلال ضبط الجهاز على وضع "ساخن" لتدفئة الجو، وهو ما يتسبب أحيانا فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء إذا أساء المشترك الاستخدام ، ويرصد اليوم السابع لقرائه بعض الخطوات لخفض استهلاك الكهرباء بالتكيف عند استخدامه على وضع الساخن و هى كالاتى:



1- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.



2-تأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.



3-اغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ15 دقيقة.



4-ضبط التكييف الساخن على درجة ٢٢ يقلل من استهلاك الكهرباء.
















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