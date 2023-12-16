انطلاق ندوة مصر 2024: الآمال والتحديات في بيت السنارى.. اليوم

MENAFN - Youm7) يستضيف بيت السناري ندوة "مصر 2024 : الآمال والتحديات" التي تنظمها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر.

ويحاضر في الندوة التي يديرها الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر واللواء أركان حرب دكتور محمد الهمشري رئيس أكاديمية النيل الوطنية وأمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة والدكتور إبراهيم أمين أستاذ الادارة العامة معاون وزير الهجرة ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واللإدارة السابق

والدكتور إسلام ريحان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور محمود عبد العزيز المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والفائز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية لعام 2023.

وفى فعالية أخرى تنظممكتبة الإسكندريةمن خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى، احتفالية "أسرار الضاد بين العلم والفن" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومجمع اللغة العربية وجمعية المكنز الإسلامي ومركز دراسات التراث العلمي بجامعة القاهرة، وذلك يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.تشتمل الاحتفالية على مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة أبرزها: ورشة عمل عن الخط العربي، يعقبها ورشة أخرى عن فن الخط العربي بخيوط السيرما؛ وينسق للاحتفالية الدكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي؛ مقرر سِمِنار التراث بملتقى الدراسات البينية بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية.وفى الرابعة عصرًا يفتتح الدكتور أحمد الشربيني؛ رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ندوة بعنوان: "أسرار الضاد بين العلم والفن"، حيث يدير الجلسة الأولى والتي تأتي بعنوان: "التراث العربي وأثر المخطوطات العربية" الأستاذ الدكتور محمد حسام إسماعيل؛ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة عين شمس، والدكتورة ميرفت محمود عيسي؛ أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب بجامعة حلوان، ويتحدث فيها كل من: الدكتور محمد باشا؛ أستاذ الفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة، ونائب مدير مركز دراسات التراث العلمي، والدكتور عبد الرحيم خلف عبد الرحيم؛ أستاذ الآثار والفنون الإسلامية- كلية الآداب-قسم الآثار والحضارة -جامعة حلوان، والدكتور إيهاب أحمد إبراهيم؛ أستاذ التصوير الإسلامي المساعد-كلية الآثار-جامعة القاهرة- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ويفتح باب النقاش في نهاية هذه الجلسة.وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان: "اللغة العربية والتطور التكنولوجي والمعرفي" ويديرها الدكتور خيري دومة؛ أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، ويحاضر بها الدكتور عبد الرحمن سالم؛ أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة، و مروة الزيني؛ نائب مدير مشروع قراب، جمعية المكنز الإسلامي، وخالد حبيب؛ خبير التصوير بجمعية المكنز الإسلامي، والدكتور؛ مؤمن سيد النشرتي؛ مدرس علوم البيانات والمعلومات- كلية الآداب - جامعة القاهرة، ويختتم اللقاء بفقرة من الحوار والنقاش حول مستقبل اللغة العربية.تأتي الاحتفالية في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية حفظ وصون التراث العربي واللغة كجزء أساسي منه. والتشجيع على تعلم اللغة العربية وتطوير مهارات استخدامها، فضلا عن رفع مكانة وأهمية استخدام وتطوير اللغة العربية على المستوى المحلِّي والدولي، وتهدف الاحتفالية إلى تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.