مناقشة سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضمر فى قصر ثقافة روض الفرج

(MENAFN
- Youm7) يستضيف قصر ثقافة روض الفرج في السابعة من مساء اليوم مناقشة رواية سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضم الصادرة عن دار إشراقة في معرض الكتاب 2023 حيث يناقشها الشاعرة فاطمة ناعوت والكاتب أحمد عامر وحمدى عبد الرازق ورفعت السنوسى ورحاب الدين الهواري.
تدور أحداث الروایة، في حي روض الفرج العتيق، بثقافته الشعبیة ووطنیته الفطریة، وتاريخه العريق، وحكایاته الأصیلة، وخشونته التى استوجبھا شظف العیش فیه والصراع من أجل لقمة العیش ومن ثم البقاء على قید الحیاة.
تبدأ الأحداث فى عهد ما قبل ثورة يوليو 1952 مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 1945 ، ثم نكبة ضياع فلسطين، ثم اندلاع ثورة يوليو وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية، تلك الأحداث المتقاربة التي انعكست آثارھا على المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لترصد الرواية تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث، متكئة على الحي بحكاياته وأساطيره ومصائر سكانه، كرمز دال على الوطن والإنسان بصفة أكثر خصوصية.
تبدأ الرواية من رجل يفد إلى حى روض الفرج ليعيش في إحدى الشقق المستأجرة قبل أن يحب جارته غير أن العنصر الفارق فى الرواية يتمثل فى تسجيلها جكايات الحي الشعبى بشكل تاريخى واجتماعي، مستعرضا شكل الحياة فى حى روض الفرج بموالده ومجذوبيه والتروماي أبو سنجة وسط حكايات من هنا وهناك تبدأ من الإنسان وتنتهى إليه فى فسيفساء إنسانيى غامرة تغرق القارئ فى تفاصيلها وتهزه من متعة القصص الخارقة.
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