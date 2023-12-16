مناقشة سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضمر فى قصر ثقافة روض الفرج

MENAFN - Youm7) يستضيف قصر ثقافة روض الفرج في السابعة من مساء اليوم مناقشة رواية سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضم الصادرة عن دار إشراقة في معرض الكتاب 2023 حيث يناقشها الشاعرة فاطمة ناعوت والكاتب أحمد عامر وحمدى عبد الرازق ورفعت السنوسى ورحاب الدين الهواري.

تدور أحداث الروایة، في حي روض الفرج العتيق، بثقافته الشعبیة ووطنیته الفطریة، وتاريخه العريق، وحكایاته الأصیلة، وخشونته التى استوجبھا شظف العیش فیه والصراع من أجل لقمة العیش ومن ثم البقاء على قید الحیاة.

تبدأ الأحداث فى عهد ما قبل ثورة يوليو 1952 مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 1945 ، ثم نكبة ضياع فلسطين، ثم اندلاع ثورة يوليو وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية، تلك الأحداث المتقاربة التي انعكست آثارھا على المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لترصد الرواية تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث، متكئة على الحي بحكاياته وأساطيره ومصائر سكانه، كرمز دال على الوطن والإنسان بصفة أكثر خصوصية.

تبدأ الرواية من رجل يفد إلى حى روض الفرج ليعيش في إحدى الشقق المستأجرة قبل أن يحب جارته غير أن العنصر الفارق فى الرواية يتمثل فى تسجيلها جكايات الحي الشعبى بشكل تاريخى واجتماعي، مستعرضا شكل الحياة فى حى روض الفرج بموالده ومجذوبيه والتروماي أبو سنجة وسط حكايات من هنا وهناك تبدأ من الإنسان وتنتهى إليه فى فسيفساء إنسانيى غامرة تغرق القارئ فى تفاصيلها وتهزه من متعة القصص الخارقة.