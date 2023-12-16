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الثقافة ودورها فى التعافى من المواد المخدرة بالأعلى للثقافة.. 26 ديسمبر

12/16/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع ندوة "الثقافة ودورها في التعافي من المواد المخدرة"، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بجامعة القاهرة.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور مصطفى النشار، مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع
بالمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة: الدكتور أحمد مجدى حجازي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي والثقافي بجامعة القاهرة

ويشارك بها، الدكتور عبد العزيز بدر، مدير الشئون القانونية ضد مكافحة الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور حامد عبد الهادي إبراهيم
أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سابقا

كما يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات، الرسمية على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.








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