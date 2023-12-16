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نقابة الصحفيين تقيم ندوة لمناقشة كتاب القضاء العرفى لمختار معتمد

12/16/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Youm7) أقامت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيي ،
ندوة لمناقشة كتاب الزميل مختار معتمد مدير تحرير جريدة الجمهورية، والذى حمل عنوان "القضاء العرفى وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم"، حيث أدار الندوة الكاتب الصحفى مجاهد خلف، رئيس تحرير الجمهورية أون لاين السابق، والمستشار هشام حجازى القاضى بمحكمة النقض.

وحضر الندوة لفيف من رجال القضاء العرفى وشيوخ العرب والمحامين وخبراء الأمن وعدد كبير من الزملاء الصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم اللواء نادر حمدى رماح، والكاتب الصحفى شريف قنديل، وأدار الندوة مجاهد خلف، رئيس تحرير الجمهورية أون لاين، والمستشار هشام حجازى القاضى بمحكمة النقص.

حضر المناقشة أيضًا كل من أحمد رمضان، مدير عام التحرير بجريدة الجمهورية والمستشار سيد حامد الأشهب، محسن حلمى، والدكتور سيد عبد الحميد الأستاذ بكلية التربية الرياضية بحلوان، والكاتب الصحفى والسينارست وائل عبد الحميد، ومحمد الطوخى نائب رئيس التحرير
بالجمهورية بالجمهورية والكاتبة الصحفية هبة صبحى المحررة القضائية بالجمهورية، والكاتبان الصحفيان علاء رضوان وإيهاب المهندس باليوم السابع، والإعلامية إيمان الوراقى خبيرة الذكاء الاصطناعي، والإعلامية آية الجيار، وإبراهيم الصن والمستشار محمد على حيدر كمال الدين
المحامى بالنقض، عطا هلال أبو النوم، وكيل مدرسة بشتيل، وعلاء خلف كبير المعلمين بقطاع إمبابة الأزهرى، وعنتر أحمد عيد كبير المعلمين بالتربية والتعليم ، مصطفى رماح خبير اللغة الفرنسية
وعبد اللاه محمد سيد مدير عام مكافحة التهرب والأستاذ أمين المحمدى، والمهندس محمد معتمد وحازم محمد معتمد، وباهى حسن، والدكتور عصام حمادة بكلية التجارة، وأحمد حماده، والمصور الصحفى عبده باشا والشيخ طه رفعت أمام وخطيب بالاوقاف، والإعلامى محمد حموده بالتليفزيون المصرى.







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