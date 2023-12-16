نقابة الصحفيين تقيم ندوة لمناقشة كتاب القضاء العرفى لمختار معتمد

(MENAFN
- Youm7) أقامت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيي ،
ندوة لمناقشة كتاب الزميل مختار معتمد مدير تحرير جريدة الجمهورية، والذى حمل عنوان "القضاء العرفى وشيوخ العرب ما لهم وما عليهم"، حيث أدار الندوة الكاتب الصحفى مجاهد خلف، رئيس تحرير الجمهورية أون لاين السابق، والمستشار هشام حجازى القاضى بمحكمة النقض.
وحضر الندوة لفيف من رجال القضاء العرفى وشيوخ العرب والمحامين وخبراء الأمن وعدد كبير من الزملاء الصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم اللواء نادر حمدى رماح، والكاتب الصحفى شريف قنديل، وأدار الندوة مجاهد خلف، رئيس تحرير الجمهورية أون لاين، والمستشار هشام حجازى القاضى بمحكمة النقص.
حضر المناقشة أيضًا كل من أحمد رمضان، مدير عام التحرير بجريدة الجمهورية والمستشار سيد حامد الأشهب، محسن حلمى، والدكتور سيد عبد الحميد الأستاذ بكلية التربية الرياضية بحلوان، والكاتب الصحفى والسينارست وائل عبد الحميد، ومحمد الطوخى نائب رئيس التحرير
بالجمهورية بالجمهورية والكاتبة الصحفية هبة صبحى المحررة القضائية بالجمهورية، والكاتبان الصحفيان علاء رضوان وإيهاب المهندس باليوم السابع، والإعلامية إيمان الوراقى خبيرة الذكاء الاصطناعي، والإعلامية آية الجيار، وإبراهيم الصن والمستشار محمد على حيدر كمال الدين
المحامى بالنقض، عطا هلال أبو النوم، وكيل مدرسة بشتيل، وعلاء خلف كبير المعلمين بقطاع إمبابة الأزهرى، وعنتر أحمد عيد كبير المعلمين بالتربية والتعليم ، مصطفى رماح خبير اللغة الفرنسية
وعبد اللاه محمد سيد مدير عام مكافحة التهرب والأستاذ أمين المحمدى، والمهندس محمد معتمد وحازم محمد معتمد، وباهى حسن، والدكتور عصام حمادة بكلية التجارة، وأحمد حماده، والمصور الصحفى عبده باشا والشيخ طه رفعت أمام وخطيب بالاوقاف، والإعلامى محمد حموده بالتليفزيون المصرى.
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